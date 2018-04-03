Один большой фейк: в МИД РФ оценили слайды посольства Британии по «делу Скрипаля» ​​​​​​​

В закладки

Москва, 3 апреля. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что слайды, которые посольство Великобритании в РФ обнародовало по «делу Скрипаля», являются одним большим фейком, направленным на то, чтобы не допустить нормализации отношений с Москвой. Он отметил, что в последние годы Запад сформировал в отношении России нарратив, который не имеет ничего общего с действительностью.

Так, выступая на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай», Грушко отметил, что «те шесть знаменитых слайдов» предназначены лишь для того, чтобы «не допустить нормализации отношений с Россией, не допустить по большому счету восстановления нормального, прагматичного сотрудничества в сфере общих интересов, не допустить осуществления проекта большой Европы».

Ранее была опубликована секретная презентация о деле Скрипаля, которую иностранным послам показали в посольстве Великобритании в России 22 марта. Дипломатам демонстрировалась презентация, состоящая из титульного листа и пяти слайдов. Из них два посвящены отравляющему веществу «Новичок», которым якобы был отравлен в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

27 марта послы иностранных государств подтвердили на брифинге в российском посольстве в Великобритании, что Лондон не предоставил своим партнерам доказательств в деле расследования «дела Скрипаля».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.