В Сети появилось видео получения Путиным удостоверения президента РФ

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Москва, 3 апреля. В Сети опубликовали видео вручения главой ЦИК Эллой Памфиловой удостоверения президента РФ Владимиру Путину.

На кадрах записи, опубликованных телеканалом RT, можно видеть, как Памфилова вручила Путину удостоверение, поздравив с чистой победой на выборах, затем они пожали друг другу руки, после чего Путин заметил, что прошедшие выборы, «наверное, были самыми прозрачными, самыми чистыми в истории нашей страны».

Он также подчеркнул, что работа была проведена «на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне». В этом, по словам Путина, большая заслуга и самой Памфиловой, и всех членов всех избиркомов, которые работали на территории РФ. «Большое спасибо», — заключил глава государства.

Напомним, выборы президента РФ прошли 18 марта. Явка составила 67,98%. Путин участвовал в выборах как самовыдвиженец и набрал 76,69% голосов. Павел Грудинин (КПРФ) получил 11,77% голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) набрал 5,65%, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 1,67%.

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