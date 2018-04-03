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Встреча Путина с Трампом в Вашингтоне может дать импульс двусторонним отношениям – политолог
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    Встреча Путина с Трампом в Вашингтоне может дать импульс двусторонним отношениям – политолог

    11:16  3 Апреля 2018
    1927

    Встреча Путина с Трампом в Вашингтоне может дать импульс двусторонним отношениям – политолог

    Москва, 3 апреля. Встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом могла бы стать отправной точкой и придать импульс развитию двусторонних отношений России и США, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

    По его словам, предложение Трампа провести встречу не на нейтральной территории, а в Белом доме свидетельствует о том, что у американской стороны уже готова повестка переговоров.

    «Если встреча закончится продуктивным результатом — будь то вопросы Северной Кореи или Ирана, это может стать той отправной точкой и придать импульс развитию отношений не в антагонистической плоскости», — отметил эксперт в интервью RT.

    Встреча Путина с Трампом в Вашингтоне может дать импульс двусторонним отношениям – политолог

    Ярыгин подчеркнул, что в свете последних событий на Трампа будет оказываться различного рода давление, но американский лидер все равно будет стремиться наладить отношения с Россией.

    «Сегодня есть президент, и его позиция заключается в том, что с Россией нужно выстраивать новый формат отношений, и есть позиция США как института, который находится под влиянием СМИ, конгресса, Пентагона», — объяснил политолог.

    Как считает Ярыгин, высылка российских дипломатов выглядела нелогично с точки зрения интересов Вашингтона, которому в скором времени предстоят переговоры по КНДР и переформатирование сделки с Ираном, где без позиции РФ не обойтись. Эксперт отметил, что Трамп продолжает давать посылы, которые свидетельствуют о возможности налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Напомним, накануне о поступившем российскому президенту Владимиру Путину от американского коллеги Дональда Трампа предложении встретиться в Вашингтоне сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #россия #сша #трамп
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