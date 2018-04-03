Chevrolet презентовал новую «полуночную» спецверсию Tahoe Custom

В закладки

Детройт, 3 апреля. Рамный полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe в базовой комплектации Custom стал доступен и в специальной «полуночной» версии Midnight Edition. Об этом говорится в сообщении американского концерна.

По данным пресс-службы концерна, на этой неделе во всех официальных дилерских центрах появится специальная «полуночная» версия кроссовера. Базовая комплектация Chevrolet Tahoe под названием Custom была презентована в прошлом году.

Отмечается, что в основе специальной версии лежит комплектация LS Tahoe Custom. Американский автомобиль оснащен 18-дюймовыми колесными дисками с шинами Goodyear Wrangler DuraTrac. Также внедорожник получил черную радиаторную решетку и черные боковые ступеньки.

Под капотом Chevrolet Tahoe Custom Midnight Edition установлен 5,3-литровый двигатель V8 производительностью 355 лошадиных сил. Данный мотор работает с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.