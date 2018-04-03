Социологи обсудят трансформацию профессии на полях Грушинской конференции в Москве

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Москва, 3 апреля. В российской столице 18-19 апреля состоится VIII Грушинская социологическая конференция, в рамках которой участники обсудят стремительно развивающуюся цифровую среду.

На полях социологической конференции «Социолог 2.0: трансформация профессии» будет организовано свыше 20 секций, круглых столов и мастер-классов для участников более чем из 60 российских городов и 8 стран мира. Организаторами мероприятия выступили ВЦИОМ и Финансовый университет при Правительстве России.

Спикерами конференции стали гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, глава исследовательской компании «ГфК-Русь» Александр Демидов, руководитель Online Market Intelligence (OMI) Александр Шашкин, президент Всемирной ассоциации исследователей общественного мнения (WAPOR) Клер Дюранд. В ходе Грушинской конференции будет организована встреча коллег-социологов из стран СНГ, которые обсудят перспективы международного сотрудничества.

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