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Москва, 3 апреля. Напуганные санкциями российские эмигранты начали скупать элитное жилье в Москве, российская бизнес-эмиграция возвращается на отечественный рынок элитной недвижимости. Об этом говорится в исследовании риелторской компании «Метриум».

Отмечается, что в первом квартале 2018 года число обращений на покупку элитной недвижимости в России от живущих за рубежом россиян возросло и стало больше на 21%.

Больше всего заявок риелторы получили от россиян из Великобритании (66%), ФРГ (23%), США (9%).

Напомним, ранее несколько стран объявили о высылке российских дипломатов в солидарность Лондону, который без доказательств обвинил Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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