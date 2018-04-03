Китай оценил действия России в ответ на высылку российских дипломатов

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Пекин, 3 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что решение РФ об экстрадиции представителей дипломатических миссий некоторых стран Запада в ответ на массовую высылку российских дипломатов из целого ряда государств Европы и США было адекватным.

«По делу Скрипаля так и не было достигнуто взаимопонимание различных сторон, — отметил китайский дипломат. — Действия России по высылке дипломатов ряда стран в ответ на экстрадицию представителей российских дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер».

В начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок» в британском Солсбери. Не дожидаясь окончания расследования, Лондон заочно возложил ответственность на Россию, в результате из Соединенного Королевства выслали российских дипломатов. В ответ из британского посольства в Москве в Лондон были отправлены 23 сотрудника.

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