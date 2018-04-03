Бьерндален намерен объявить о завершении спортивной карьеры

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Осло, 3 апреля. Известнейший норвежский биатлонистист Уле Эйнар Бьерндален во вторник намерен объявить о завершении спортивной карьеры. По данным канала TV2, Бьорндален объявит о завершении спортивной карьеры в ходе пресс-конференции, которую он назначил на 12 часов по московскому времени.

По данным источников телеканала, 44-летний спортсмен, ранее обещавший принять решение по поводу своей спортивной карьеры, созвал пресс-конференцию именно для того, чтобы объявить об уходе из профессионального спорта.

Уле Эйнар Бьерндален является одним из самых именитых спортсменов в мире — он завоевал 13 наград на пяти Олимпиадах с 1998 по 2014 годы, в том числе восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую — а также 20 раз побеждал в чемпионатах мира и шесть раз побеждал в общих зачетах Кубков мира.

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