ДНР: украинские силовики 14 раз за сутки нарушили пасхальное перемирие в Донбассе

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Донецк, 3 апреля. ВСУ 14 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Новое перемирие, приуроченное к Пасхе, вступило в силу в Донбассе 30 марта. Украинские силовики продолжают обстреливать территорию Донбасса, не выполняя взятые на себя обязательства.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 14 раз», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он отметил, что украинские силовики использовали минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Обстрелы велись с мариупольского направления, за сутки было выпущено по ДНР 98 единиц различных боеприпасов. Ранее сообщалось об активизации ВСУ воздушной разведки в Донбассе.

На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, ДНР и ЛНР не признали новые власти легитимными. В апреле того же года Киев начал силовую операцию против республик Донбасса. Урегулированием ситуации занимаются на переговорной площадке в Минске и на уровне глав стран «нормандского формата».

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