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Вашингтон, 3 апреля. Главы Литвы, Эстонии и Латвии в рамках встречи 3 апреля в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом призовут его «направить больше войск и усилить ПВО на восточном фланге Североатлантического альянса для сдерживания России». Об этом пишет портал EurActiv.

Литовский, эстонский и латвийский президенты во вторник, 3 апреля, попросят главу Белого дома направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге военного блока (НАТО — Прим.ред.) «для сдерживания России», пишет ресурс.

Издание также сообщает со ссылкой на свои источники, что «три балтийских лидера просят США чаще направлять для использования в рамках военных учений зенитные ракеты дальнего радиуса действия Patriot».

«Страны Балтии стремятся стать частью более крупного европейского противоракетного щита НАТО», — говорится в материале.

Заявления о «российской угрозе и агрессии» время от времени звучат из западных стран, чаще всего из прибалтийских государств и Польши. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва никогда не будет нападать на страны Североатлантического альянса.

Как подчеркивал глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров, в НАТО отлично знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, однако пользуются поводом, чтобы разместить больше военной техники и солдат возле российских границ.

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