Обновленный спорт-седан Lexus IS 300 вернулся на российский рынок

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Москва, 3 апреля. На российский рынок вернулся обновленный спорт-седан компании Lexus — IS 300. Прием заказов на усовершенствованную версию автомобиля уже открыт.

Российские автолюбители смогут приобрести седан в одной из четырех комплектаций - Comfort, Executive, Executive 2 и F Sport Executive, передает «ПолитЭксперт». После обновления автомобиль получил низкую линию капота и силуэтное купе.

Спорт-седан работает на динамичном 2,0-литровом бензиновом двигателе с турбонаддувом мощностью 245 лошадиных сил. Также каждая из версий автомобиля получила 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Спорт-седан Lexus IS возвращается в Россию



Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный спортивный седан Lexus IS 300 третьего поколения. В России новинка представлена в четырех комплектациях: Comfort, Executive, Executive 2 и F Sport Exec https://t.co/HpEGnfrymh pic.twitter.com/sI4DRysSJz — АВТОСТАТ (@Autostat) April 3, 2018

Минимальная стоимость Lexus IS 300 составляет 2,299 миллиона рублей. Самая дорогая версия автомобиля — F Sport Executive — стоит 2,969 миллиона рублей.

Ранее, как сообщало агентство «Ридус», автомобили марки Lexus вошли в десятку самых востребованных кроссоверов и внедорожников в России.

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