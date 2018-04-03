Москва не собирается прерывать сотрудничество с ЕС по борьбе с терроризмом из-за «дела Скрипаля»

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Москва, 3 апреля. Прерывать сотрудничество между Россией и Евросоюзом по вопросам борьбы с терроризмом из-за дела об отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля в Великобритании никто не собирается.

Об этом рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. По его словам, «дело Скрипаля» влияет на атмосферу работы в этой области, но прерывать ее никто не будет.

Как пишет РИА Новости, Сыромолотов также подчеркнул, что РФ сотрудничает и по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. Представитель МИД добавил, что «атмосфера осложняется, причем очень здорово, она не добавляет положительных эмоций».

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными в Солсбери 4 марта. Лондон без доказательств обвинил в этом Россию. Ряд стран заявили о высылке российских дипломатов.

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