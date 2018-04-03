Глава МИД Китая проведет встречу в Пекине с коллегой из Северной Кореи

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Пекин, 3 апреля. Министр иностранных дел Корейской народно-демократической республики Ли Ен Хо прибыл в Пекин, где встретится с главой МИД Китая Ваном И. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Как отметили в МИД Китая, северокорейский министр находится в Пекине проездом — в дальнейшем он отправится в Азербайджан и Россию.

«Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сегодня находится проездом в Пекине. Глава МИД Китая Ван И проведет с ним встречу», — объявили в китайском дипломатическом ведомстве.

В Азербайджане северокорейский дипломат примет участие в конференции, которое организовало Движение неприсоединения, после чего направится в Россию.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что прорабатывают вопрос визита министра иностранных дел КНДР в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

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