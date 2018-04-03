«Где же он, этот Бургер Кинг?»: Нурмагомедов рассказал, почему Макгрегор отказался от боя

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Москва, 3 апреля. Российский боец Хабиб Нурмагомедов, выступающий под эгидой UFC, сообщил, что ирландскому спортсмену Конору Макгрегору предлагали бой, но он отказался.

Хабиб Нурмагомедов должен был провести бой по смешанным единоборствам в легком весе с американцем Тони Фергюсоном в субботу, 7 апреля. Однако американец получил травму, и российский боец встретится с Максом Холлоуэем.

В качестве соперника Нурмагомедов хотел получить Конора Макгрекора и был уливлен, когда ему поставили бой с Холлоуэем. По словам Нурмагомедова, Конору Макгрегору предлагали бой, однако его команда отметила, что боец не успеет «сделать вес». В связи с этим было принято решение отказаться.

«Где же он, этот Бургер Кинг? За шесть дней можно сделать вес», — цитирует The MMA Hour Нурмагомедова.

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