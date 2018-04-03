ВМС Украины ждут от США в подарок два патрульных катера

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Киев, 3 апреля. Командование военно-морских сил ВС Украины рассчитывает, что США бесплатно передадут украинским ВМС два патрульных катера типа Islands.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр командования ВМС. Отмечается, что сейчас завершается проработка контракта на получение патрульных катеров и начинается его межведомственное согласование. При этом в Киеве добавили, что Украина получит катера бесплатно. Необходимо будет лишь оплатить их транспортировку, подготовку экипажей и другие сопутствующие расходы.

Как подчеркнули в ВМС Украины, американскую сторону уже уведомили о готовности министерства обороны в Киеве к получению патрульных катеров на предложенных условиях. По данным пресс-службы, после подписания контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров.

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