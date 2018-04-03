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Как отдыхаем в 2018 году: майские каникулы, двухдневная рабочая неделя и июньские выходные
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    Как отдыхаем в 2018 году: майские каникулы, двухдневная рабочая неделя и июньские выходные

    11:12  3 Апреля 2018
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    Как отдыхаем в 2018 году: майские каникулы, двухдневная рабочая неделя и июньские выходные

    Россияне, как известно, не прочь отдохнуть, и начало мая, а также июнь предоставят такую возможность, что особенно приятно в связи с затянувшейся зимой — уж поздней весной и в начале лета погода явно будет лучше, чем сейчас. В связи с этим Федеральная служба по труду и занятости(Роструд) напомнила, какие дни, согласно постановлению правительства, станут дополнительными выходными в мае и июне 2018 года.

    Напомним, ранее комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект постановления правительства России о переносе праздничных дней в 2018 году. В связи с этим у россиян, в частности, образовались вполне приличные майские каникулы, а также небольшие дополнительные «отпуска» в июне и в ноябре.

    Как отдыхаем на майские праздники 2018

    Начало дачного сезона сложится для россиян очень даже неплохо — в связи с Первомаем (Днем весны и труда) нас ждут четырехдневные каникулы и чисто символическая двухдневная рабочая неделя.

    Напомним, суббота, 28 апреля — это рабочий день, хотя и сокращенный на час. Отдыхать россияне начнут в воскресенье, 29 апреля, и продолжат в понедельник, 30 апреля, а также во вторник и среду 1 и 2 мая.

    Четверг и пятница 3 и 4 мая будут рабочими днями, а суббота и воскресенье 5 и 6 мая — снова выходные.

    Как отдыхаем в 2018 году: майские каникулы, двухдневная рабочая неделя и июньские выходные

    Также выходным будет День Победы 9 мая (среда), а в предшествующий празднику вторник, 8 мая, рабочий день будет сокращен на час.

    Напомним, первомайские каникулы получились четырехдневными в связи с переносом выходного дня с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля; а отдых 2 мая образовался из-за «сэкономленного» в новогодние каникулы выходного 7 января, который пришелся на воскресенье.

    «Каникулы» на День России

    На День России, который отмечается 12 июня, россиян тоже ждут маленькие, но такие приятные летние каникулы. Суббота, 9 июня, будет рабочей, хотя и сокращенной на час, а вот с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно, можно будет отдохнуть, в том числе на даче.

    День народного единства — дополнительный выходной

    Осенний День народного единства (который приходится на 4 ноября) также будет отмечаться три дня — с пятницы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября, включительно.

    А там и Новый год, который подарит россиянам традиционные десятидневные каникулы.

    Отметим, наша страна лидирует по количеству оплачиваемых нерабочих дней, которых за год накапливается аж сорок. Эти 40 дней складываются из 12 выходных, которые приходятся на государственные праздники, и 28-дневного оплачиваемого отпуска. В России, кстати, один из самых длинных в мире оплачиваемых отпусков, длиннее — только в Бразилии, где официально отдыхают 30 дней (не считая праздников, которых там, однако, меньше, чем в России).

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    Автор: Ирина Петрова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #роструд #первомай #выходные #каникулы
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