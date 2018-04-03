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Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ задействуют против ДНР гранатометы и БМП, «Правый сектор» готовит новобранцев
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    Донбасс сегодня: ВСУ задействуют против ДНР гранатометы и БМП, «Правый сектор» готовит новобранцев

    19:25  3 Апреля 2018
    1027

    Донбасс сегодня: ВСУ задействуют против ДНР гранатометы и БМП, «Правый сектор» готовит новобранцев

    Донбасс, 3 апреля. В ДНР не прекращаются обстрелы. ВСУ бьют из БМП и гранатометов. «Правый сектор»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) готовмт новобранцев. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    С полудня понедельника и до самой поздней ночи в Донецкой народной республике не прекращались обстрелы со стороны киевских силовиков. Мариупольское, донецкое и горловское направления — на всех оперативных участках фронта шли обстрелы и провокации. ВСУ использовали крупнокалиберные пулеметы, а также станковые и противотанковые гранатометы.

    ДНР ожидает провокаций

    Согласно разведданным ДНР, украинские военные готовят мероприятия по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения. В оперативном командовании ДНР корреспонденту ФАН сообщили, что в 198-м учебном центре военно-морских сил украинской армии завершилась подготовка группы диверсантов ВСУ в количестве 15 человек. Обучение военных проходило под кураторством иностранных инструкторов из Великобритании.

    Донбасс сегодня: ВСУ задействуют против ДНР гранатометы и БМП, «Правый сектор» готовит новобранцев

    Группа диверсантов уже прибыла в расположение 36-й бригады ВСУ. Их главная задача — диверсионно-террористические акты в населенных пунктах ДНР. Предполагается, что целью могут стать Новоазовск, Седово и прочие населенные пункты.

    Призыв о помощи

    В свою очередь разведчики ЛНР «срезали» другую важную информацию. Речь идет о статистике обращений местных жителей в райотдел поселка Золотое с заявлениями на преступления бойцов добровольческих батальонов.

    Количество заявлений превышает два десятка. Согласно жалобам, добровольцы занимаются грабежом, воровством и хулиганством. Кроме того, экстремисты «Правого сектора» обучают новобранцев минометной стрельбе. Огонь открыли по «настоящему врагу» — пустому полю вблизи поселка.

    Солдаты Киева «проявили себя»

    Очередной случай, наглядно демонстрирующий отношение украинских силовиков к понятию «перемирие», произошел в понедельник на юге ДНР. Военнослужащий республиканской армии оказывал помощь мирным жителям поселка Коминтерново по восстановлению жилья, разрушенного обстрелами киевских силовиков. В это время начался пулеметный обстрел поселка с позиций ВСУ. Военнослужащий, не успев скрыться, был убит украинским снайпером прямо на месте проведения восстановительных работ.

    Донбасс сегодня: ВСУ задействуют против ДНР гранатометы и БМП, «Правый сектор» готовит новобранцев

    Истерика украинских СМИ

    Украинские средства массовой информации в понедельник продолжили радовать свою аудиторию «сенсационными» новостями с полей «оккупированного боевиками» Донбасса. «В «ДНР» повысили цены на продукты», с такими заголовками вышли некоторые сетевые издания.

    В качестве индикатора «повышения цен» приводится стоимость бананов. Видимо, самой востребованной и жизненно необходимой продукции на территории республики. Стоят эти экзотические фрукты, по версии украинских СМИ, целых 110 рублей за килограмм. Источник этой информации — не прилавки рынков и магазинов, а обезличенные комментарии «местных жителей», развернувших целую «банановую дискуссию».

    Данные, скажем честно, достойны уважения. Источники их «проверены». А самое главное, что «геноцид преступного режима боевиков в отношении жителей оккупированных территорий» успешно «доказан» украинскими медиа. Ведь бананы — это, видимо, основной и единственный элемент продуктовой корзины. Забыли пропагандисты Киева упомянуть, что многие товары, а тем более услуги, в республиках Донбасса стоят существенно ниже украинских аналогов, если сравнить данные официальных источников, что подтверждают и местные жители, выезжающие на подконтрольную Украине территорию. Конечно, в ДНР ситуация тоже непростая, но делать глобальные выводы, исходя из цен на бананы едва ли корректно… Вот свежие снимки из одного из продуктовых магазинов республики.

    Донбасс сегодня: ВСУ задействуют против ДНР гранатометы и БМП, «Правый сектор» готовит новобранцев

    Донбасс сегодня: ВСУ задействуют против ДНР гранатометы и БМП, «Правый сектор» готовит новобранцев

    Донбасс сегодня: ВСУ задействуют против ДНР гранатометы и БМП, «Правый сектор» готовит новобранцев

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Николай Романенко
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