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#Соцсети
«Гречкой весь Лондон забрызгает»: россияне высмеяли британские СМИ, испугавшиеся новой бомбы «Дрель»
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    «Гречкой весь Лондон забрызгает»: россияне высмеяли британские СМИ, испугавшиеся новой бомбы «Дрель»

    10:59  3 Апреля 2018
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    «Гречкой весь Лондон забрызгает»: россияне высмеяли британские СМИ, испугавшиеся новой бомбы «Дрель»

    Москва, 3 апреля. Сообщения британского таблоида Daily Express, испугавшегося новейшей российской авиабомбы «Дрель», поразили россиян. Пользователи соцсетей в шутку решили напугать журналистов еще больше, заявив, что бомба уже давно лежит на дне Темзы и может забрызгать гречкой все Соединенное Королевство.

    Упоминание гречки микроблогерами не случайно: британская газета утверждает, что анонсирование бомбы не случайно совпадает по времени со скандалом вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ранее британские спецслужбы заявили, что отравляющее вещество якобы могло содержаться в гречке из России.

    Публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в ответ назвал журналистов таблоида «неисправимыми идиотами».

    «Daily Express: анонсирование новой авиабомбы «Дрель» свидетельствует об «агрессивности Кремля» и не случайно совпадает по времени с отравлением Скрипаля Неисправимые идиоты», — написал он в своем Twitter.

    С ним согласились и другие пользователи Сети. «Кислое, соленое, красное, зеленое — все в кучу», — заметил Ужас Модерка.

    «Гречкой весь Лондон забрызгает»: россияне высмеяли британские СМИ, испугавшиеся новой бомбы «Дрель»

    Нашлись и те, кто посоветовал Лондону связать «дело Скрипаля» и аномальную активность клещей в России. Многие пользователи заметили, что британские СМИ переполошились совершенно правильно. «Правильно. А вдруг она уже прилетела? И лежит себе на дне Темзы. И никто ее не видит. Она гречкой весь Лондон забрызгает», — шутят микроблогеры.

    «Одна «Дрель» может нести дJ 500 кг просроченной гречки», — с сарказмом заметил Антон Скорняков. «Так скрипалей дрелью отравили??? Все страньше и страньше!©», — пишет Jonth Smoth.

    Другой микроблогер поспешил добавить, что «новейшая бомба, начиненая гречкой с газом новичёк способна попасть точно в цель- измазать дверную ручку, залететь в салон БМВ и потом заразить букет цветов». «И всё это незаметно», — подчеркнул он.

    «Гречкой весь Лондон забрызгает»: россияне высмеяли британские СМИ, испугавшиеся новой бомбы «Дрель»

    Многие участники обсуждения обыграли назвали авиабомбы, пошутив, что от «шуруповерта» и «перформатора» англичане и вовсе придут в ужас. «Это они ещё о «Перфораторе» не знают!!!», - смеется DIZEL.

    «Гречкой весь Лондон забрызгает»: россияне высмеяли британские СМИ, испугавшиеся новой бомбы «Дрель»

    Как сообщалось ранее, о новейшей авиабомбе «Дрель» стало известно 31 марта. Планируется, что бомбу будет нести истребитель пятого поколения Су-57. Одна «Дрель» способна остановить стреляющую батарею или танковую колонну. Ее испытания должны завершиться в этом году.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #отравление #лондон #гречка #дрель #дело скрипаля #британские сми
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