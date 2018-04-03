Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск и Латакия

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Москва, 3 апреля. В информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации сообщается, что Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, турецкие коллеги насчитали два нарушения.

Согласно приведенной информации, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — 2, Латакия — 5. В свою очередь, турецкие наблюдатели зафиксировали два случая стрельбы в провинции Даръа.

Как говорится в документе на сайте Минобороны, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Напомним, ранее сообщалось, что российский центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии помогает армии правительства организовать работу по возвращению мирных жителей в Восточную Гуту.

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