Памфилова сообщила Путину о технических нововведениях на выборах президента

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Москва, 3 апреля. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила президенту России Владимиру Путину о технических нововведениях в прошедшей избирательной кампании, которые облегчили процесс голосования и способствовали высокой явке.

Новый механизм «Мобильный избиратель» способствовал активному участию россиян в выборах президента. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что быстрой обработке бюллетеней способствовала технология QR-кодирования.

«У нас уже в три часа ночи практически было 99,99 (процента бюллетеней). Остатки, 0,01 процента — это за счет некоторых зарубежных участков. То есть это минимум в два раза быстрее, чем на предыдущих выборах 2012 года», — прокомментировала глава комиссии на встрече с Путиным.

Общественники и волонтеры оказали поддержку инвалидам, которые пожелали проголосовать на президентских выборах. Им помогли добраться до избирательных участков, резюмировал Памфилова.

На состоявшихся 18 марта президентских выборах победу одержал Владимир Путин, набрав 76,69% голосов избирателей при явке в 67,54%. На втором месте оказался Павел Грудинин с 11,77% голосов, третьим стал Владимир Жириновский, за него проголосовали 5,65% россиян. Ксения Собчак набрала 1,68%,Григорий Явлинский — 1,05%, за Бориса Титова проголосовали 0,76% россиян, за Максима Сурайкина — 0,68%, Сергея Бабурина — 0,65%.

Владимир Путин получил рекордное число поддержки, в том числе среди молодежи. Ему удалось сплотить российское общество. Международные наблюдатели отметили честность и прозрачность выборов президента в России, чем способствовало использование на участках видеокамер и КОИБов.

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