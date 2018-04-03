СК РФ завел уголовное дело на Авакова за недопуск россиян к выборам президента

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Москва, 3 апреля. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По мнению следствия, именно Аваков отдал украинской полиции не допускать проживающих на Украине россиян на голосование на выборах президента России в 2018 году.

Напомним, во время дня голосования 18 марта у российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове были созданы кордоны сил МВД Украины, которые не допускали россиян до голосования, утверждая, что это делается «для их безопасности». Одновременно у кордонов проходили митинги украинских националистов, которые угрожали пытающимся пройти к месту голосования гражданам РФ.

«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, напомнив, что российское законодательство позволяет возбуждать дела против иностранных граждан, совершивших преступления против интересов России.

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