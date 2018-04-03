Неизвестные избили иностранца и устроили стрельбу в Киеве

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Киев, 3 апреля. В Киеве неизвестные избили иностранца и устроили стрельбу. Пострадавшего с места ЧП увезли на скорой, все обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Сообщение о преступлении подтвердили в столичном управлении украинской Нацполиции. Уточняется, что на месте происшествия был обнаружен автомобиль Porsche Cayenne, в салоне которого нашли револьвер и две гильзы.

Инцидент произошел накануне в 16.30 в Печерском районе. Мужчина, на которого напали злоумышленники, является иностранцем 1988 года рождения. Он рассказал, что напавшие избили его, говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

Свидетели утверждают, что после того, как прогремело несколько выстрелов, от Porsche Cayenne отъехали два других автомобиля.

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