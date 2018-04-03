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Москва, 3 апреля. Цирковой слон погиб в Испании в ДТП, еще два животных получили ранения.

Авария произошла накануне на трассе в районе города Посо-Каньяда, передает «Свободная пресса». Перевозящий цирковых слонов грузовик перевернулся на дороге при попытке обгона, написал в Twitter генеральный директор дорожного движения Грегорио Серрано.

Для освобождения трассы от грузовика на место происшествия были вызваны пожарные и Гражданская Гвардия. Также полицейским пришлось отлавливать разбежавшихся животных.

Ранее, как сообщало URA.RU, в результате аварии на Южном Урале погибла лошадь.

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