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Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море
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    Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море

    11:01  3 Апреля 2018  /обновлено: 15:15  03 Апреля 2018
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    Ответ на пиратские действия Украины: зачем ЧФ думает о постоянном присутствии в Азовском море

    Командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моя и акватории Азовского моя после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма. Подробнее — в материале Федеральное агентство новостей.

    «Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

    По словам источника, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась».

    Ответ на пиратские действия Украины: зачем ЧФ думает о постоянном присутствии в Азовском море

    Как ранее сообщала «Газета.ru», 26 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Экипаж был обвинен в нарушении морской границы. На рыбаков были составлены административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», который был доставлен в порт Бердянск, был наложен арест.

    Украинская провокация

    Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Украина не имеет ни сил, ни реального желания бороться за Крым. Но тема полуострова теперь обязательно присутствует в официальной риторике Киева и различных радикальных сил. Для Запада, являющегося главным спонсором киевского режима, это стало важной частью давления на Россию, призванного ограничить ее влияние или даже способствовать ее уничтожению.

    «Украинская провокация с российским судном «Норд» и фактическим взятием в плен абсолютно пиратским способом находившихся на нем российских моряков показала, что Киев не собирается отказываться от прежней практики. Заявления же ряда официальных лиц и участников различных военизированных формирований свидетельствуют о том, что в Азовском море они намерены создать угрозу и Крымскому мосту», — пояснил Сергей Простаков.

    Ответ на пиратские действия Украины: зачем ЧФ думает о постоянном присутствии в Азовском море

    По словам эксперта, начало его строительства стало неприятным сюрпризом для Киева, а затем вызвало целый поток угроз и жалоб по различным поводам. Это показывает, что данный объект после завершения строительства будет находиться под постоянной угрозой совершения терактов украинской стороной. А последний случай с «Нордом» продемонстрировал, что и российскому судоходству Киев намерен создавать различные препятствия, пока у него есть для этого силы и возможность.

    «Фактически Украина стала в бассейне Черного моря сателлитом НАТО и действует в полном соответствии с антироссийским курсом этой организации, не имея при этом никаких гарантий от альянса. Но создаваемые здесь Киевом угрозы связаны с использованием морских сил, и использование Черноморского флота для противостояния им, в том числе и в Азовском море, выглядит неизбежным.

    Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море 

    Создание отдельных сил Черноморского флота для обеспечения безопасности в Азовском море выглядит своевременным и адекватным ответом на воинственные заявления и пиратские действия Киева. Взятие в заложники российских моряков, захват российских судов, угрозы объектам инфраструктуры абсолютно неприемлемы и должны пресекаться сразу. Военная мощь Черноморского флота в сочетании с другими имеющимися у России средствами в данном регионе в состоянии сделать это. Украина ответит за пиратство», — резюмировал Сергей Простаков.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #украина #крым
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