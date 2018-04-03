ФСБ поймала шпионов, пытавшихся продать за границу секретные военные карты

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Екатеринбург, 3 апреля. Сотрудники Федеральной службу безопасности пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске и Крыму.

Задержанными оказались трое граждан России и один гражданин Украины. На данный момент неизвестно, где именно работают и служат они. Также не уточняется, кому именно они планировали передать данные материалы.

«Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанные признали, что создавали угрозу безопасности РФ и отказалась от совершениях подобных действий в дальнейшем. Также задержанным были объявлены предупреждения о недопустимости действий, попадающих под статьи уголовного кодекса России «Государственная измена» и «Шпионаж».

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