Юлию Скрипаль отравили после получения доступа к тайному счету — СМИ

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Лондон, 3 апреля. Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному банковскому счету в размере около 185 тыс. долларов, пишет британское издание Daily Mirror.

Британская газета сообщает, что средства были получены от продажи дома в Великобритании, собственником которого был скончавшийся брат Юлии Александр. Деньги были положены на счет, доступ к которому получила дочь бывшего сотрудника ГРУ. По данным Daily Mirror, доверенность на распоряжение средствами была оформлена на Юлию Скрипаль в конце февраля.

Напомним, что 4 марта отец и дочь Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По версии Лондона, они подверглись действию нервно-паралитического вещества. Россия выразила готовность оказать содействие в расследовании, но британские власти под различными предлогами отказываются передать материалы. Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль находится с стабильном состоянии, она может принимать пищу.

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