Роспотребнадзор сообщил о сотнях пострадавших от укуса клещей в 2018 году

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Москва, 3 апреля. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что в 2018 году от укуса клещей уже пострадали 450 человек. Как сказано в сообщении на сайте ведомства, примерно половина из них — дети.

Согласно приведенным данным, в рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий Роспотребнадзор реализовывает планы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Так, в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Крыму проведены обработки от клещей на площади более 215 гектаров. По информации на 30 марта, от клещевого вирусного энцефалита привились около полумиллиона человек.

Роспотребнадзор с 15 марта начал еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, передает «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о том, как выбирать куличи и яйца к Пасхе. Кроме того, ведомство опубликовало советы, как лучше красить яйца к празднику.

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