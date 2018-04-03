Минфин РФ признал конкурентноспособными только 3,6% госзакупок

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Москва, 3 апреля. Минфин РФ сообщил о росте неконкурентноспособных госзакупок. Так, более 96% закупок госкомпаний в минувшем году осуществлялось на неконкурентной основе. Данные по годовому мониторингу госзакупок ведомство впервые опубликовало на своем официальном сайте.

К такому выводу эксперты ведомства пришли, исследовав применение закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В итоге конкурентными Минфин признал закупки, осуществленные на торгах, аукционах и при запросе котировок. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса было проведено только 3,6% закупок, подчеркнули эксперты.

В Минфине также подчеркнули, что по состоянию на 31 декабря прошлого года в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд было зарегистрировано более 90,6 тысяч организаций. Объем договоров, которые были заключены заказчиками в 2017 году, составил почти 19 триллионов рублей.

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