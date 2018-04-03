Прямые выборы мэра отменены в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 3 апреля. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за отмену прямых выборов мэра города.

Отмечается, что за отмену выборов проголосовали единогласно — все 42 члена Законодательного собрания. Никто из присутствующих не воздержался и не проголосовал против, сообщает «URA.RU».

Также сообщается, что поправку к областному закону о выборах органов местного управления приняли сегодня, 3 апреля.

Таким образом, мэра Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы, а кандидатов будет предлагать конкурсная комиссия, пишет Infox.ru.

Автором идеи об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Действующем градоначальником столицы Урала является Евгений Ройзман.

Напомним, местные власти хотели отменить прямые выборы мэра в 2010 году, но тогда протесты горожан не позволили этого сделать.

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