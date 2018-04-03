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Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ
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    Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

    10:12  3 Апреля 2018
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    Ведущие эксперты в области экономики, промышленности и науки собрались на четвертом Санкт-Петербургском международном экономическом конгрессе «Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество. Будущее», чтобы обсудить вопросы экономики развития страны.

    Среди участников Конгресса — ведущие ученые научно-исследовательских институтов РАН, крупнейших университетов и других научно-образовательных центров России, иностранные эксперты. Тема пленарного заседания: «Перспективы развития экономики». Сергей Бодрунов представляет концепцию ноономики, в основе которой человек выйдет за пределы материального производства.

    «Главным источником развития производства станет знание, а не материальные ресурсы. Господствующие ныне симулятивные потребности постепенно отойдут на второй план, вытесняемые потребностью в знании. Система имущественного неравенства снимется системой неравенства способностей и талантов», — считает доктор экономических наук Сергей Бодрунов.

    Сергей Глазьев утверждает, что сейчас меняется технологическая структура экономики и одновременно происходят перемены в институциональной системе. По словам академика, такое бывает раз в сто лет.

    «Это экономическое наверстывание в тех сферах, где мы близки к передовому научно-техническому фронту. Здесь могут быть тоже большие темпы экономического роста и импорта технологии в тех сферах, где мы безнадежно отстали. Вот такая смешанная стратегия, с нашей точки зрения, должна быть положена в основу новой промышленной политики», — уверен вице-президент ВЭО России Сергей Глазьев.

    В конгрессе принимают участие около 800 человек, в числе которых представители 12 стран и 50 регионов России.

    Основные темы Конгресса: современные драйверы социально-экономического развития в России и мире, четвертая промышленная революция, цифровизация.

    Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

    «Наш экономический конгресс имеет две составляющие: первое, мы полагаем, что надо обсуждать будущее, поэтому у нас форсайт всегда…; второе, мы придерживаемся того, что будущее — это все-таки индустриальная экономика», — заявляет Сергей Бодрунов.

    Целый день ведущие эксперты обсуждали вопросы социально-экономического развития, цифровизации и новых технологий. По итогам конгресса специалисты выберут наиболее подходящие пути развития экономики страны и мира.

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    Автор: Оксана Стяжкина; Александр Яремчук
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сергей глазьев #форсайт #спэк-2018 #сергей бодрунов
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