Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

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Ведущие эксперты в области экономики, промышленности и науки собрались на четвертом Санкт-Петербургском международном экономическом конгрессе «Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество. Будущее», чтобы обсудить вопросы экономики развития страны.

Среди участников Конгресса — ведущие ученые научно-исследовательских институтов РАН, крупнейших университетов и других научно-образовательных центров России, иностранные эксперты. Тема пленарного заседания: «Перспективы развития экономики». Сергей Бодрунов представляет концепцию ноономики, в основе которой человек выйдет за пределы материального производства.

«Главным источником развития производства станет знание, а не материальные ресурсы. Господствующие ныне симулятивные потребности постепенно отойдут на второй план, вытесняемые потребностью в знании. Система имущественного неравенства снимется системой неравенства способностей и талантов», — считает доктор экономических наук Сергей Бодрунов.

Сергей Глазьев утверждает, что сейчас меняется технологическая структура экономики и одновременно происходят перемены в институциональной системе. По словам академика, такое бывает раз в сто лет.

«Это экономическое наверстывание в тех сферах, где мы близки к передовому научно-техническому фронту. Здесь могут быть тоже большие темпы экономического роста и импорта технологии в тех сферах, где мы безнадежно отстали. Вот такая смешанная стратегия, с нашей точки зрения, должна быть положена в основу новой промышленной политики», — уверен вице-президент ВЭО России Сергей Глазьев.

В конгрессе принимают участие около 800 человек, в числе которых представители 12 стран и 50 регионов России.

Основные темы Конгресса: современные драйверы социально-экономического развития в России и мире, четвертая промышленная революция, цифровизация.

«Наш экономический конгресс имеет две составляющие: первое, мы полагаем, что надо обсуждать будущее, поэтому у нас форсайт всегда…; второе, мы придерживаемся того, что будущее — это все-таки индустриальная экономика», — заявляет Сергей Бодрунов.

Целый день ведущие эксперты обсуждали вопросы социально-экономического развития, цифровизации и новых технологий. По итогам конгресса специалисты выберут наиболее подходящие пути развития экономики страны и мира.

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