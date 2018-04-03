Путин получил удостоверение президента Российской Федерации

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Москва, 3 апреля. Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова вручила действующему главе государства Владимиру Путину удостоверение президента Российской Федерации.

«Владимир Владимирович, хотела Вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение», — заявила Памфилова в ходе церемонии вручения.

Президент в ответ поблагодарил главу Центризбиркома за важнейшую для всей страны работу по организации максимально открытых и прозрачных выборов.

«Элла Александровна, спасибо Вам большое. И хочу поблагодарить всех Ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

В ходе встречи президент и глава ЦИК РФ обсудили прошедшие выборы. Памфилова рассказала Путину о нововведениях в ходе выборов-2018, таких как QR-кодирование и «добровольцы ЦИК».

Напомним, на минувших выборах за кандидатуру Владимира Путина проголосовали около 76,69% избирателей при явке в 67,54% по данным ЦИК. Такие результаты были восприняты как признак сплоченности российского общества вокруг фигуры действующего главы государства.

В ходе выборов, которые были признаны соответствующими высоким стандартам прозрачности, были использованы многочисленные технологические нововведения для предотвращения как фальсификации результатов, так и ложных заявлений о «вбросах» и обмане избирателей в ходе выборов.

Только один соперник Владимира Путина — кандидат от КПРФ Павел Грудинин — смог преодолеть на выборах-2018 10-процентный барьер. Оппозиционные кандидаты — Ксения Собчак и Григорий Явлинский — показали низкие результаты с 1,52% и 1,05% голосов.

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