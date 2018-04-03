Путин назвал мартовские выборы самыми прозрачными и чистыми в истории России

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Москва, 3 апреля. Российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Эллой Памфиловой заявил, что мартовские выборы президента были самыми прозрачными и чистыми в истории страны.

Российский президент поблагодарил председателя и членов ЦИК, которые работали в ходе избирательной кампании и отметил, что была проделана огромная работа.

«Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — подчеркнул он.

Памфилова также добавила, что выборы-2018 действительно прошли максимально прозрачно, о чем говорили общественные наблюдатели. Глава ведомства уточнила, что на выборах было свыше 1,5 тысячи международных наблюдателей, практически 500 тысяч — из России.

Напомним, выборы президента Российской Федерации состоялись 18 марта. Уверенную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, получив рекордные 76,69% голосов. Явка избирателей на выборах главы государства, по официальным данным ЦИК, составила 67,54%.

Глава РФ побил собственный рекорд по количеству отданных за него голосов.

Международные наблюдатели отмечали, что таких технологий и систем, которые были задействованы на прошедших выборах, нет в странах Евросоюза. Новейшие системы видеонаблюдения, коибы и другие технологии стали залогом того, что выборы прошли прозрачно и честно, а также при минимальном количестве нарушений.

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