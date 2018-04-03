Трагедия в Кемерово: сведения о действиях пожарных в «Зимней вишне» переданы в СК РФ

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Москва, 3 апреля. Сведения о действиях пожарных в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» переданы в Следственный комитет РФ, сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что хронология событий 25 марта в Кемерово в настоящее время полностью восстановлена. Сигнал о пожаре в дежурную часть поступил в 16.04 по местному времени, первые пожарные расчеты появились у «Зимней вишни» уже через пять минут, передает «Газета Кемерова».

Таким образом, в ведомстве опровергли информацию о том, что первые спасатели прибыли к торговому центру только в 16.15. Видеозапись, на которой машина пожарных подъезжает к ТЦ в это время, ранее распространилась в Сети. По словам спасателей, данная единица спецтехники прибыла на усиление.

«До этого момента на месте пожара уже работали пять отделений пожарных — семь автоцистерн и четыре единицы специальной пожарной техники, включая автолестницу», — уточнил представитель МЧС РФ.

Он подчеркнул, что наращивание сил и средств, а также формирование звеньев газодымозащитной службы для спасения людей на четвертом этаже «Зимней вишни» происходило с 16.09.

«Первоначально работы велись с центрального входа и с западной стороны торгового центра, созданы два боевых участка. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности, что подразумевает наращивание группировки», — объяснил источник.

Всего во время пожара в «Зимней вишне», по данным МЧС России, работало свыше 840 спасателей и 200 единиц техники. Ранее жалобы о действиях пожарных поступили от родственников погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре. В этой связи глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить информацию о работе экстренных служб.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 68 человек, из них более 40 – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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