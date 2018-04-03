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Трагедия в Кемерово: сведения о действиях пожарных в «Зимней вишне» переданы в СК РФ
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    Трагедия в Кемерово: сведения о действиях пожарных в «Зимней вишне» переданы в СК РФ

    9:59  3 Апреля 2018
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    Трагедия в Кемерово: сведения о действиях пожарных в «Зимней вишне» переданы в СК РФ

    Москва, 3 апреля. Сведения о действиях пожарных в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» переданы в Следственный комитет РФ, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что хронология событий 25 марта в Кемерово в настоящее время полностью восстановлена. Сигнал о пожаре в дежурную часть поступил в 16.04 по местному времени, первые пожарные расчеты появились у «Зимней вишни» уже через пять минут, передает «Газета Кемерова».

    Таким образом, в ведомстве опровергли информацию о том, что первые спасатели прибыли к торговому центру только в 16.15. Видеозапись, на которой машина пожарных подъезжает к ТЦ в это время, ранее распространилась в Сети. По словам спасателей, данная единица спецтехники прибыла на усиление.

    Трагедия в Кемерово: сведения о действиях пожарных в «Зимней вишне» переданы в СК РФ

    «До этого момента на месте пожара уже работали пять отделений пожарных — семь автоцистерн и четыре единицы специальной пожарной техники, включая автолестницу», — уточнил представитель МЧС РФ.

    Он подчеркнул, что наращивание сил и средств, а также формирование звеньев газодымозащитной службы для спасения людей на четвертом этаже «Зимней вишни» происходило с 16.09.

    «Первоначально работы велись с центрального входа и с западной стороны торгового центра, созданы два боевых участка. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности, что подразумевает наращивание группировки», — объяснил источник.

    Всего во время пожара в «Зимней вишне», по данным МЧС России, работало свыше 840 спасателей и 200 единиц техники. Ранее жалобы о действиях пожарных поступили от родственников погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре. В этой связи глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить информацию о работе экстренных служб. 

    Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 68 человек, из них более 40 – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #пожар #кемерово #ск рф #мчс рф #зимняя вишня
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