Глыба льда рухнула на коляску с младенцем в Перми

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Пермь, 3 апреля. В Перми девятимесячный младенец попал в больницу после падения на коляску глыбы льда с крыши. У малыша тяжелая травма головы, он находится в реанимации, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава

«На коляску с девятимесячным ребёнком упал снег или лед. Младенец с тяжёлой травмой головы госпитализирован в реанимацию Краевой детской клинической больницы», — говорится в сообщении ведомства. Врачи детской больницы провели оперативное лечение. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее портал «Ура.ру» сообщал о трагическом происшествии на Ямале, где из-за падения снега с крыши погибла школьница. Дети играли во дворе, когда девочку засыпало снежной массой.

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