Кредиторы получили доступ к профилям пользователей соцсети «ВКонтакте»

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Москва, 3 апреля. Национальное бюро кредитных историй разработало сервис по проверке личных страниц заемщиков в социальных сетях. Технологическую поддержку оказывала компания Mail.ru Group, которая владеет такими социальными сетями, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и другими.

По словам одного из собеседников агентства РБК, у бюро есть доступ к информации о пользователях социальных сетей Mail.ru Group. Так, у бюро есть возможность «оказывать на ее базе услуги другим компаниям».

Как стало известно, бюро сможет анализировать только указанные в аккаунтах данные, которые находятся в открытом доступе. При этом ранее компания запретила анализировать страницы заемщиков в социальной сети «ВКонтакте» другой организации – «Дабл».

Национальное бюро кредитных историй получило разрешение анализировать страницы заемщиков в социальной сети «ВКонтакте». Однако, не уточняется, будет ли доступ у бюро к другим ресурсам, которыми владеет Mail.ru Group, сообщает Infox.ru.

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