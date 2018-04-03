Ходаковский: Мы сами решим, кого терпеть на своей территории

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Донецк, 3 апреля. Донецкая и Луганская народные республики сами будут решать, кому находиться на их территории. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сообщил основатель бригады «Восток», лидер движения «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский.

«Если в вопросах внешнеполитических перипетий мы субъектности не имеем, то кого терпеть на своей территории? будем решать сами», — сообщил он.

Напомним, на днях президент Украины Петр Порошенко объявил, о том, что он, а также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон якобы достигли договоренности с президентом России Владимиром Путиным о вводе миротворцев ООН в Донбасс. При этом yародные республики — ДНР и ЛНР — Порошенко даже не упомянул.

Позже стало известно, что лидеры Евросоюза намерены собрать в городе Ахен нормандский формат переговоров по Украине без участия России. В Кремле заявили, что Москва не возражает против контактов в подобном формате? yо нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене.

В связи с этим российский сенатор Алексей Пушков, являющийся главой комиссии Совета Федерации по информполитике, в своем аккаунте в соцсети Twitter, высказал мнение, что эту тему президент Украины может обсуждать исключительно с Донецком и Луганском.

«Совершенно трезвая позиция», — отметил Ходаковский, комментируя слова сенатора.

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