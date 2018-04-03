Не психопат с гранатой: эксперт назвал цель обращения Савченко к украинцам

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Москва, 3 апреля. Политолог Иван Мезюхо отреагировал на пост депутата Верховной рады Надежды Савченко об инициативах касательно перемен на Украине под названием «Концепция изменения политической системы Украины».

Он напомнил, что бывшая военная летчица не первый раз говорит о неких политических программах. Эксперт считает, что Савченко делает это для пиара.

«Это делается для того, чтобы придать ей вид адекватного государственного политического деятеля, а не психопата с гранатой в Верховной раде. Понятно, что, публикуя данные программные положения сейчас, Савченко пиарится, привлекает внимание к своей политической персоне», — подчеркнул он.

Мезюхо добавил, что Савченко не утаивает своих президентских амбиций и представляет гражданам страны те программные положения, с которыми планирует идти на выборы-2019, передает RT.

Впрочем, он полагает, что у депутата Рады нет шансов стать лидером страны.

«У нее нет перспектив стать лидером на них, но она использует это как публичную площадку, в том числе для разобщения других политических сил на Украине», — объяснил Мезюхо.

Ранее на странице Савченко в социальной сети Facebook, которая на сегодняшний день находится в следственном изоляторе, было размещено обращение к жителям Украины.

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