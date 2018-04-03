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Европейские цены, зарплаты, как в Африке: Азаров рассказал, за что «прыгали на Майдане»
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    Европейские цены, зарплаты, как в Африке: Азаров рассказал, за что «прыгали на Майдане»

    9:35  3 Апреля 2018
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    Европейские цены, зарплаты, как в Африке: Азаров рассказал, за что «прыгали на Майдане»

    Киев, 3 апреля. После государственного переворота на Украине в 2014 году цены на товары, включая лекарства, установились на европейском уровне, а зарплаты граждан – на уровне самых бедных стран Африки, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    В результате, подчеркивает политик, в настоящее время около 40% украинских семей не могут купить необходимые лекарства, 43% граждан, особенно проживающих в сельской местности, не могут пойти к врачу либо из-за его отсутствия, либо из-за труднодоступности.

    «Среди них те, кто без лекарств обречены на смерть – это гипертоники, сердечники и целый ряд других больных», — написал на своей странице в Facebook Азаров.

    Европейские цены, зарплаты, как в Африке: Азаров рассказал, за что «прыгали на Майдане»

    В посте политик привел еще одну, «самую ужасную цифру»: по его словам, подавляющее большинство украинских семей (93-99%), членам которых были необходимы медицинские обследования, лечебные процедуры, услуги стоматолога или стационарная помощь, были вынуждены отказаться от медпомощи из-за «непомерно высокой стоимости».

    «Вот за это, видимо, и прыгали на Майдане, кричали и бесновались за Европу, а получили цены, близкие к Европе, а зарплаты — близкие к самым бедным странам Африки», — заключил Азаров.

    Напомним, реформа здравоохранения стартовала на Украине накануне, в результате большая часть медицинских услуг в стране станет платной. Как сообщала «Газета.ру», об острой необходимости изменить систему здравоохранения украинцы заявляли еще летом прошлого года, однако проект предлагаемой властями реформы уже тогда не находил поддержки как экспертов, так и населения.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #азаров #медицина #здравоохранение
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