Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Ушаков прокомментировал сообщения о подготовке саммита по Донбассу без России
Общество
Экс-премьеру Дагестана предъявили новое обвинение
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ушаков прокомментировал сообщения о подготовке саммита по Донбассу без России

    9:35  3 Апреля 2018  /обновлено: 13:10  03 Апреля 2018
    1886

    Ушаков прокомментировал сообщения о подготовке саммита по Донбассу без России

    Москва, 3 апреля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал информацию о том, что Германия, Франция и Украина в мае якобы готовят саммит в «нормандском формате» без России. В ходе встречи стороны собираются решить вопрос о размещении миротворческой миссии в Донбассе.

    По словам Ушакова, в Кремле об этом знают только из сообщений СМИ. «Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения», — заявил он в комментарии РИА Новости.

    Напомним, сообщения о саммите по размещению в Донбассе миротворцев ООН распространила ранее газета «Коммерсант». По словам источников издания в Киеве, встречу в немецком городе Ахене якобы готовят в мае ФРГ, Франция и Украина.

    При этом в МИД РФ заявили, что ничего против этой встречи не имеют.

    «Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся», — подчеркнул собеседник «Коммерсанта».

    Согласно предложениям Москвы, миротворческая миссия должна в первую очередь появится на линии разграничения сторон и обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ. При этом развертывание миротворцев возможно только с согласия властей ДНР и ЛНР.

    Киев же настаивает на размещении миротворцев на все территории Донбасса и прежде всего, вдоль границы с Россией.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #украина #франция #фрг #ушаков #миротворцы #саммит
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018 181
      Читать
      16:14
      Сегодня

      Соловьев о маркировке его передачи в YouTube: Google боится видео российских телеканалов
      14:34
      Сегодня

      Россия стала эталоном проведения прозрачных выборов для Запада: в ОП РФ согласились с оценкой Путина
      14:06
      Сегодня

      Автомат Калашникова разобрали на товарные знаки
      11:24
      Сегодня

      В Сети появилось видео получения Путиным удостоверения президента РФ
      11:12
      Сегодня

      Как отдыхаем в 2018 году: майские каникулы, двухдневная рабочая неделя и июньские выходные

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018 181

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      920

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      983

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1380

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      8608
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20   3 Апреля 2018
      181
      Абсолютная победа: что означает результат Путина на выборах

      Абсолютная победа: что означает результат Путина на выборах

      13:39   3 Апреля 2018
      2386
      Около 5 тыс. националистов проводят марш «За украинское будущее без олигархов» в Киеве

      Около 5 тыс. националистов проводят марш «За украинское будущее без олигархов» в Киеве

      12:21   3 Апреля 2018
      4478
      Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море

      Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море

      11:01   3 Апреля 2018
      31737