Ушаков прокомментировал сообщения о подготовке саммита по Донбассу без России

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Москва, 3 апреля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал информацию о том, что Германия, Франция и Украина в мае якобы готовят саммит в «нормандском формате» без России. В ходе встречи стороны собираются решить вопрос о размещении миротворческой миссии в Донбассе.

По словам Ушакова, в Кремле об этом знают только из сообщений СМИ. «Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения», — заявил он в комментарии РИА Новости.

Напомним, сообщения о саммите по размещению в Донбассе миротворцев ООН распространила ранее газета «Коммерсант». По словам источников издания в Киеве, встречу в немецком городе Ахене якобы готовят в мае ФРГ, Франция и Украина.

При этом в МИД РФ заявили, что ничего против этой встречи не имеют.

«Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся», — подчеркнул собеседник «Коммерсанта».

Согласно предложениям Москвы, миротворческая миссия должна в первую очередь появится на линии разграничения сторон и обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ. При этом развертывание миротворцев возможно только с согласия властей ДНР и ЛНР.

Киев же настаивает на размещении миротворцев на все территории Донбасса и прежде всего, вдоль границы с Россией.

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