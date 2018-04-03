Канадские ученые рассказали, как цыпленок выбирается из яйца

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Оттава, 3 апреля. Канадские биологи из Университета Макгилла выяснили, как цыплятам удается вылезать из яиц. Об этом пишет издание Science Advances.

В ходе исследований канадским специалистам удалось выяснить, что скорлупа состоит из трех нанослоев, которые имеют различную эластичность и прочность, пишет «ФедералПресс».

На протяжении роста зародыша структуры слоев меняются и ослабевают к моменту, когда птенец готов вылупиться. Таким образом, даже самые слабые цыплята могут выбраться из скорлупы, сообщает «Инфореактор».

По словам экспертов, скорлупа состоит из трех слоев нанокристаллов карбоната кальция, за положение которых отвечает белок остеопонтин. Молекулы этого белка расположены организованно и представляют собой своеобразный каркас, который защищает будущего птенца, пишет «Ридус».

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