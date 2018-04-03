Украинский министр засучил рукава: как в Киеве лепили пасху для «мертвых героев»

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В центре украинской столицы прошла акция «Пасха для героев». В ее рамках украинские политики и известные общественники месили тесто для пасхи и красили яйца — все это предназначалось для героев «небесной сотни» и бойцов АТО, воюющих в Донбассе. При этом и те, и другие признавали — сладости для солдат призваны хоть немного улучшить их убогую жизнь на передовой. А лакомства для «небесной сотни» через пару часов после «возложения» достанутся местным майданным бомжам. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с интересом наблюдал, как министр, «пойдя в народ», не особо вникал в его проблемы, а вместо этого неумело пачкался в тесте.

Странная традиция лепить пасхи для мертвых героев возродилась на Львовщине. В Киеве ее всемерно поддержал директор Национального музея «революции достоинства» Игорь Пошивайло. Местные общественники поддержали традицию с одним условием — что вылепленные пасхи и крашеные яйца достанутся не только киевским бомжам, постоянно обитающим возле мемориала при майдане, но и пока еще живым солдатам, воюющим в Донбассе в так называемой зоне АТО.

Акция проходила в кондитерской «Львовская мастерская шоколада» — месте, которое большинство небогатых киевлян предпочитает обходить стороной из-за дороговизны. В центре Киева все знают — львовяне делают обычный шоколад, но продают его очень дорого. Впрочем, в этот день мастера шоколада были добры и приветливы — как-никак, к ним в гости должен был прийти сам министр культуры Евгений Нищук.

За четверть часа до прихода министра Нищука пару столиков в кафе оккупировали серьезные ребята в костюмах, у каждого из них возле уха была мини-рация. Молоденькие официантки обходили охранников стороной: они знали — парни из службы безопасности не станут пить шоколад по здешним ценам. Когда Евгений Нищук, словно светлый ангел, вошел в кафе, его уже ждало огромное корыто, в котором ему предстояло замесить тесто для десятков небольших пасх.

Местные активистки-националистки встретили его с восторгом и тут же приобщили к готовке. Находясь в опасной близости от муки и прочих сыпучих веществ, министр снял дорогой пиджак и под приветственные вопли дам начал месить тесто. Впрочем, несмотря на шутки-прибаутки массовиц-затейниц, создать по-настоящему праздничную атмосферу как-то не получалось. Правда нынешней украинской жизни все равно вылезала изо всех углов — и удивительным образом «обтекала» министра, увлеченно занимавшегося готовкой.

Общественная активистка Анжелика Рудницкая рассказала собравшейся толпе журналистов, что большую часть кондитерских изделий, изготовленных министром Нищуком, планируется отвезти в зону АТО.

«Вы знаете, что многие наши солдаты сидят там в Донбассе «голодные и холодные», — рассказала Рудницкая. — Знаете, что командиры в ВСУ периодически лютуют, что доля так называемых небоевых потерь там очень велика. Все это — не секрет для многих украинцев, хотя по ТВ нам этого не показывают. И вот те пасхи, которые мы сегодня испечем, и яйца, которые мы раскрасим, должны стать для солдат хоть какой-то отдушиной, этаким «кусочком домашнего тепла». Причем большинство наших изделий мы отвезем прямо на линию соприкосновения — в Авдеевку, Горловку, Светлодар и т.д.».

Рядом с министром Нищуком трудилась, истово меся тесто, жена героя «небесной сотни» Виктора Швеца. В 2014 году моряк-подводник и активный участник майдана Швец погиб от пули неизвестного снайпера, стрелявшего из гостиницы «Украина», находившейся под контролем радикальных националистов.

«Конечно, мы следим за судебными процессами вот уже сколько лет. Нет, надежды на наше правосудие мы не потеряли, — рассказала журналистам женщина — Нас как-то даже собирал [президент Украины Петр] Порошенко, и я тоже приезжала к нему. Кроме президента, на встрече присутствовал [генпрокурор Украины Юрий] Луценко и, честно говоря, на генпрокурора у меня больше надежды, чем на президента. Все же Луценко — человек с майдана, и я ему верю. Надеюсь, он доведет следствие до конца, К сожалению, до последнего времени процесс по расстрелам на майдане не продвинулся ни на шаг. Но, несмотря ни на что, наши ребята погибли не зря. Конечно, дело продвигается очень медленно, заседания всего четыре раза в месяц, но мы надеемся, что виновные будут наказаны».

«А парни в АТО, которым мы хотим передать пасхи, защищают нашу страну», — невпопад резюмировала она.

В это время министр Евгений Нищук был где-то далеко в стороне от этих тягостных разговоров. Он радостно, как ребенок, замесил тесто для пасхи и затем переместился в другой конец зала, за столик, где раскрашивали яйца. Здесь политик активно раздавал интервью журналистам, беспрестанно щелкавшим камерами, и охотно вертел в руках не докрашенное яйцо.

«Наше общество давно находится в сильном стрессе. Украинцы, уставшие от перманентного состояния тревоги и эмоциональной боли, склонны либо ударяться в религию, либо возвращаться к своим традициям. Поэтому наша акция и получила такую популярность, — заявил ее организатор Игорь Подшивайло. — По давнему пасхальному обычаю мы с соратниками почтим память погибших патриотов — 107 куличей будут возложены к мемориалу героев «небесной сотни». Ведь таким образом наши предки чествовали своих умерших родственников. А расписными яйцами-писанками будут украшены деревья на аллее. Остальные пасхальные сладости поедут в зону АТО».

В кулуарах девушка в национальном костюме, оказавшиеся женой бойца АТО, украдкой рассказывала журналистам — условия службы в украинской армии по-прежнему неважные.

«Питание у солдат там порой просто отвратительное, многие офицеры пьют каждый день… Правда, в последнее время стало поменьше болезней — многие землянки и временные казармы утеплили, да и зима закончилась. Поэтому случаев воспаления легких фиксируется меньше», — рассказала Леся, у которой в Донбассе служит муж.

За пределами веселой презентации вообще много говорили о проблемах бойцов АТО — как на передовой, так и на гражданке. Например, о том, с деньгами сейчас проблемы практически у 100% тех, кто вернулся с войны. Проблемы и с поддержкой со стороны сограждан — если сначала украинцы были готовы поделиться с «воинами АТО» многим, то пару лет назад эта поддержка сошла на нет.

Жены военных говорили и о том, что большинство льгот, предусмотренных государством для «ветеранов АТО» — мертвые. По законам Украины участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, скидку 75% на коммунальные услуги, право на внеочередное жилье и земельные участки, а также бесплатные лекарства, обследования и медобслуживание.

Однако супруги «атошников» грустно шутили — мол, «у нас всего три живые льготы: скидка на коммуналку, общественный транспорт и место на кладбище». Все остальные льготы — мертвые, поскольку ими невозможно воспользоваться. Например, льгота на внеочередное получение квартиры есть, но там «внеочередников» — на три новых очереди. В ней еще «афганцы» до сих пор стоят, не говоря уж об участниках других кампаний.

А льгота на бесплатные медикаменты для ветеранов вводилась в условиях, когда аптеки были государственными. Сейчас аптеки частные, и за свой счет обеспечивать «атошников» владельцы аптек не хотят. Так что нынешняя «льгота» — в виде нескольких пасх и пасхальных яиц — для участников АТО будет весьма уместна.

Тем временем веселая пиар-акция под присмотром телекамер государственных каналов подошла к концу. Министр, вдоволь наигравшись с тестом и яйцами, так и не пожелал вникнуть в проблемы бойцов АТО. Зато он пожелал активистам удачи — и отбыл по государственным делам.

Женщины, только что сноровисто лепившие небольшие пасхи, быстро подхватили корыто с тестом и унесли куда-то в подсобку. А только что раскрашенные яйца нерешительно разобрали сами активисты.

«Хорошо, что эта акция стала традиционной — хоть раз в год можно в дорогом кафе посидеть», — сказала жена героя «небесной сотни» Швеца, которую угостили горячим шоколадом.

Опустошив чашку, она поехала к себе домой, на окраину Киева — ждать, когда «хороший прокурор Луценко» доведет до конца дело о расстреле ее мужа и других случайных людей на майдане.

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