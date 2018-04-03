Индия рассмотрит возможность приобретения российских истребителей МиГ-29

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Москва, 3 апреля. Индия рассматривает возможность приобретения партии истребителей МиГ-29 у России.

Как стало известно, речь идет о возможной покупке 21 самолета. Такое сообщение появилось накануне визита в Российскую Федерацию министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман.

На данный момент Индия имеет 37 эскадрилий боевых самолетом. Среди имеющихся – 12 Су 30МКИ, 11 — МиГ-29, две — МиГ-21, шесть — «Ягуар», три — «Мираж-2000». Об этом сообщает iz.ru.

По полученным данным, к 2027 году число эскадрилий уменьшиться до 31. Это связано с расформированием всех эскадрилий на МиГ-21 и Миг-27, а также с уменьшением боеготовых частей на «Ягуарах» до трех эскадрилий.

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