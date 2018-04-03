Сирия: более тысячи боевиков и членов их семей выведены из Восточной Гуты

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Дамаск, 3 апреля. В течение минувших суток через гуманитарный коридор в Восточной Гуте было выведено более 1,1 тысячи боевиков и членов их семей, которые эвакуированы на автобусах в провинцию Алеппо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В настоящее время началась эвакуация из последнего оплота боевиков в Восточной Гуте — города Дума. Ранее была достигнута договоренность об их мирной эвакуации и значительная часть населения Думы покинула город.

Для обеспечения вывода боевиков и членов их семей используется гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин.

«За истекшие сутки по данному гуманитарному коридору было выведено еще 1 123 боевика и членов их семей. Вышедшие перевезены на 24 автобусах на север провинции Алеппо, — отмечает пресс-служба Минобороны РФ. — Всего с начала действия гуманитарной паузы из города Думы вывезено 2 269 боевиков и членов их семей».

Безопасность согласившихся на эвакуацию боевиков обеспечивают специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что из Восточной Гуты с начала действия режима гуманитарных пауз было выведено более 150 тысяч человек.

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