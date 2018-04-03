Сирия сегодня: Россия организует возвращение мирных жителей в Восточную Гуту

В закладки

Сирия, 3 апреля. Военные российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР) организуют возвращение мирных жителей в Восточную Гуту. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию в САР. Президент Соединенных Штатов приказал заморозить средства фонда на восстановление САР. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Восточная Гута

Сирийская арабская армия (САА) при активном содействии российских военных из Центра организовали работу по возвращению мирных жителей в населенные пункты Восточной Гуты. Об этом журналистам сообщил начальник центра Юрий Евтушенко.

«В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по отчистке от взрывоопасных предметов и первоочередных задач восстановления инфраструктуры для скорейшего воз­вращения мирных жите­лей», — рассказал он.

По его словам, жители в Ба­йт-Савы, Кафер-Батны, Са­кбы, Мо­диары, Хаззе и Мисрабы продолжают возвращаться в свои дома. На сегодняшний день в свои дома в Восточной Гуте вернулись свыше 40 тысяч человек.

«С 1 апреля в результате достигнутых договоренностей российским центром по примирению враждующих сторон продолжается выход боевиков и членов их семей из города Дума Восточной Гуты. В на­стоящее время вышли более 2 тысячи боевиков и членов их семей», — заявил генерал.

Как ранее сообщала «Газета.ru», более 40 тысяч боевиков покинули Восточную Гуту.

Россия и Египет

Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Сирии и общее положение дел на Ближнем Востоке с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Телефонный разговор проходил на фоне предстоящего в Анкаре саммита Россия-Турция-Иран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С учетом предстоящего в Анкаре трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран лидеры обсудили проблематику сирийского урегулирования, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности на палестино-израильском направлении. Отфиксировано совпадение и близость позиций двух стран по всем упомянутым вопросам», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля отмечает, что в целом беседа носила дружественный и конструктивный характер.

Трамп отказывается от Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал приказ Государственному департаменту заморозить средства благотворительных фондов, которые были созданы для восстановления САР. Сообщается, что администрация Белого дома потребовала заморозить 200 миллионов долларов, которые предназначены для поддержки инфраструктурных проектов в районах, которые контролируются группировками, поддерживаемыми США.

Стоит обратить внимание, что выделение средств было обещано бывшим государственным секретарем Рексом Тиллерсоном в прошлом месяце на конференции по оказанию помощи, прошедшей в Кувейте.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.