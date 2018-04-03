В центре Киева разлиты 200 тонн ртути и опасных отходов, которые хотят отправить в Горловку

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Киев, 3 апреля. Киевские эксперты обнародовали шокирующую информацию – практически в центре города находится свалка опаснейших химических отходов, отравляющая здоровье десяткам тысяч киевлян. Однако власти не только не ликвидируют ее, но сдают территорию в аренду, а также продают земельные участки поблизости от закрытого химического завода «Радикал». Почему так происходит, на месте событий разбирался корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Заброшенный химзавод «Радикал», построенный еще в советское время, грозит украинской столице неминуемой экологической катастрофой. Как выяснили ученые, содержание ртути в воздухе над заводом превышает норму в 30 (!) раз, но городские власти не могут решить вопрос утилизации отходов.



До сих пор на территории заброшенного завода находятся тонны отходов с ртутью и опасных реагентов, угрожающих жизни киевлян. Жители близлежащих домов, а также арендаторы офисов жалуются на неприятные запахи, доносящиеся со стороны заброшенного завода. А местный микрорайон - один из лидеров по числу онкологических и легочных заболеваний в стране.

Тем временем, городские власти никак не могут определиться, как и куда вывезти смертельно опасные отходы с его территории.

По словам депутата Киевсовета Алексея Новикова, сейчас власти рассматривают три варианта эвакуации химэлементов и зараженных грунтов. Первый вариант – это вывоз отходов на площадки специализированного предприятия в донбасской Горловке. Однако этот завод находится на территории ДНР и власти непризнанной республики категорически отказываются принимать подобный подарочек в виде сотен тонн опаснейших химических отходов.

Как сообщили эксперты, украинские власти рассчитывают решить эту проблему после оккупации Горловки – в этом случае киевские отходы будут доставлены в Донбасс и там их попытаются утилизировать или просто закопать. Однако, пока в ДНР успешно удерживают линию фронта и киевские эксперты ищут другие пути утилизации опаснейших отходов.

- Второй вариант – это вывезти отравленную почву и оставшиеся емкости с химотходами за границу Украины. Однако найти страну, которая была бы готова все это принять, весьма проблематично – даже за большие деньги, - говорит депутат Новиков. – Наконец, третий вариант – это вывезти десятки тонн химической заразы в зону Чернобыльской АЭС. Однако у этой идеи много противников, которые не хотят превращать «зону отчуждения» в национальную свалку опасных веществ. Поэтому власти находятся в своеобразном тупике. А киевляне, живущие вокруг территории «Радикала», продолжают заражаться и болеть различными заболеваниями, включая онкологические, - резюмировал депутат.

В свою очередь, Александр Сергиенко, глава аналитического центра «Институт города», рассказал, какие вещества сейчас хранятся на территории заводе «Радикал».

- Это и хлорорганика, и более 200 тонн ртути, и масса других опаснейших отходов. Хлорорганика относится к стойким органическим загрязнителям - она может переноситься на огромные расстояния, не изменяя своей структуры, накапливаться по пищевым цепочкам, может наносить невосполнимый ущерб организму человека. Собственно, именно это сейчас и происходит в Киеве. Хлорорганические вещества относятся к группе наиболее токсичных веществ в мире. Эта хлорорганика может попадать в почву, оттуда - в грунтовые воды, затем - в подземные, - считает эксперт.

- По сути, сегодня тысячи киевлян, живущих в районе метро «Дарницкая» и «Лесная», ежедневно дышат ртутью, получая тяжелые отравления, - говорит еще один депутат Киевсовета Валерий Гуманенко. – Все мы – на грани «ртутного Чернобыля». Ртуть разносится ветром, ведь на территории завода «Радикал» остались грунт и сооружения, буквально пропитанные ртутью. Но столичные власти замалчивают реальную экологическую опасность, а в мэрии разводят руками – мол, сейчас на Украине нет полигона, где эти отходы можно было бы захоронить».

Аналитики сообщили - после ликвидации завода в 2000-м территорию «Радикала» признали экологически опасным объектом. В октябре 2012-го первые 4,5 тонны токсичных веществ вывезли из завода, а в декабре 2013-го - еще 48 тонн хлорсодержащих токсичных отходов. Однако ртути и другой химической заразы на заводе – еще десятки тонн.

Но главная угроза – еще и в том, что при полном попустительстве властей прилегающая территория активно застраивается офисами и даже… жилыми комплексами. По словам правозащитника Александра Дядюка, прямо сейчас вблизи отравленной территории возводится «элитный» жилой комплекс «Урбан Парк», рассчитанный на 4,5 тысячи семей. - Это значит, что не менее 500 детей вскоре будут жить фактически на химической свалке. Пиар-менеджеры компании-застройщика направляют все усилия на то, чтобы убедить будущих жильцов в том, что «территория завода совершенно безопасна». Но все те люди, которые рискнут сейчас приобрести квартиры в этом комплексе – фактически заложники страшной химической угрозы, - говорит Дядюк.

- Мой офис находится прямо по соседству с территорией завода, и я на себе испытываю эффект от этого соседства, - заявил глава фонда «Життя всупереч» Александр Пилкин. – К концу каждого рабочего дня у меня и моих сотрудников болит голова, во тру ощущается сухость и привкус металла, некоторых сотрудников даже тошнило после работы. Мы сейчас срочно меняем офис, но арендодатель мне прямо заявил – «у меня на ваши помещения очередь стоит». Меня интересует простой вопрос – почему нельзя просто позвонить в МЧС и попросить организовать «мертвую зону» вокруг этой отравленной территории? Там что, не понимают, что тысячи людей, живущие и работающие вокруг нее, вскоре могут тяжело заболеть или вовсе умереть? - заявил Пилкин.

Однако остальные эксперты просто пояснили ему – МЧС вряд ли вообще отреагирует на такую заявку. И тем более – не огородит пространство вокруг завода, потому что на нем завязано слишком много коммерческих интересов различных структур. Некоторые из них аффилированы с нынешними властями Киева. Поэтому, резюмировали эксперты, ежедневное отравление киевлян продолжится до тех пор, пока власти не определятся, куда можно вывезти десятки тонн опасных отходов. А также не найдут деньги на эту операцию.

- Конечно, завод «Радикал» - одна из самых опасных для здоровья точек в Киеве. Однако по всему городу зарегистрировано 514 объектов, небезопасных для здоровья человека, - сообщил ФАН глава «Института города» Сергиенко. – Все их одномоментно не ликвидируешь – на это нужны гигантские усилия и средства. Однако власть сейчас занята совершенно другими проблемами, ей не до экологии. Поэтому всем нам в ближайшие годы придется жить в городе, отравленном опасными химикатами.

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