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Активисты привезли Саакашвили в Амстердам сала и самогона из Украины
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    Активисты привезли Саакашвили в Амстердам сала и самогона из Украины

    10:14  3 Апреля 2018
    360

    Активисты привезли Саакашвили в Амстердам сала и самогона из Украины

    Амстердам, 3 апреля. Проживающий сейчас в голландской столице глава украинского оппозиционного «Руха новых сил» Михаил Саакашвили объявил на своей странице в Facebook, что ищет в Амстердаме собутыльников, с которыми можно было бы выпить украинского самогона и поесть украинского сала. Многие читатели блога экс-президента Грузии с энтузиазмом откликнулись на предложение.

    По словам Саакашвили, «его сторонники из Западной Украины» специально проделали путь до Амстердама, чтобы передать ему гостинцы «к празднику». Правда, к какому именно празднику, он не уточнил — возможно, к католической Пасхе, которая прошла 1 апреля, или православной Пасхе (Саакашвили, все же, родом из Грузии), которая будет 16 апреля.

    «Группа активистов проехала всю дорогу от Западной Украины до Амстердама на легковушке, чтобы привезти мне на праздник сала, маринованных грибов, самогона и домашнего вина. В кадр поместилась только часть, сейчас главное найти на все это амстердамских собутыльников и любителей сала», — объявил Саакашвили.

    В комментариях к его посту многие читатели немедленно написали о готовности присоединиться — ведь «украинское сало так тяжело найти в Голландии».

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    Автор: Валентин Меликов
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    #саакашвили
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