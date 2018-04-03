В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков

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Луганск, 3 апреля. В Луганской народной республике за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом рассказали в оборонном ведомстве ЛНР. Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ соблюдали режим прекращения огня, обстрелов зафиксировано не было.

Новое перемирие в Донбассе действует с 30 марта. О введении «пасхального перемирия» настоял глава ДНР Александр Захарченко. Накануне ВСУ уничтожили санитарный автомобиль ЛНР противотанковой ракетой.

Напомним, Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года. После государственного переворота на Украине ДНР и ЛНР объявили о независимости. По данным ООН, за все время жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали более 10 тысяч человек.

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