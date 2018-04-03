Список аккредитованных таксопарков к ЧМ-2018 расширится

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Москва, 3 апреля. Список аккредитованных таксопарков в российских городах, принимающих чемпионат мира по футболу, расширится. Прошедшие аккредитацию такси смогут подъезжать максимально близко к стадионам и фан-зонам.

Только в Москве число аккредитованных автомобилей возрастет в шесть раз по сравнению с прошлым годом и достигнет порядка 4,5-5 тысяч машин. В Нижнем Новгороде будет аккредитовано 360 такси, 500 автомобилей – в Самаре, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, такая мера позволит избежать завышения цен на услуги такси. Кроме того, для аккредитации машины должны соответствовать определенным требованиям, утвержденным на региональном уровне. Так, в Москве такси должны быть желтыми либо белыми, многие регионы требуют от перевозчиков возможность оплаты услуг бесконтактным способом и заказа такси на английском языке.

«Аккредитация проводится не с целью заработка, а для безопасности пассажиров и повышения качества их обслуживания. Судя по Кубку конфедераций 2017 года, спрос на услуги такси несильно вырастает», — пояснил председатель комитета по такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

Ранее URA.RU сообщало, что к ЧМ-2018 в Росси появится туристическая полиция, которая будет отвечать за безопасность зарубежных болельщиков.

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