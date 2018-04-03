Россия пока не обращалась к Австралии о выдаче совладельца «Зимней вишни»

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Москва, 3 апреля. Российская сторона пока не обращалась к руководству Австралии с просьбой о выдаче совладельца сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова.

Об этом рассказали в посольстве России в Канберре. Ранее в Следственном комитете России заявили, что готовы потребовать выдачи Москве находящегося в Австралии совладельца сгоревшего торгово-развлекательного комплекса в Кемерово. Денису Штенгелову принадлежит контрольный пакет акций владеющей зданием компании. Также пресс-служба компании «Кондитерус Ком», совладельцем которой является Штенгелов, сообщила, что он планирует вернуться в Россию, однако точная дата пока неизвестна.

Как пишет РИА Новости, в посольстве сообщили, что пока российская сторона не направляла никаких просьб о содействии в выдаче Штенгелова. Напомним, пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди жертв 41 ребенок. Пострадали 79 человек, 27 их них дети.

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