Рогозин проведет в Крыму совещание с оборонными предприятиями
Москва, 3 апреля. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин в конце текущего месяца проведет в Крыму совещание с представителями предприятий оборонной промышленности. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
«В конце апреля проведу очередную встречу с директорами оборонных предприятий полуострова», — написал он.
Кроме того, Рогозин отметил, что коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК) с момента воссоединения Крыма с Россией следит за восстановлением промышленного потенциала российского полуострова.
Вице-премьер России подчеркнул, что на сегодняшний день все предприятия работают.
Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.