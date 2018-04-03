Рогозин проведет в Крыму совещание с оборонными предприятиями

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Москва, 3 апреля. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин в конце текущего месяца проведет в Крыму совещание с представителями предприятий оборонной промышленности. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«В конце апреля проведу очередную встречу с директорами оборонных предприятий полуострова», — написал он.

Кроме того, Рогозин отметил, что коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК) с момента воссоединения Крыма с Россией следит за восстановлением промышленного потенциала российского полуострова.

Вице-премьер России подчеркнул, что на сегодняшний день все предприятия работают.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

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